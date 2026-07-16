Informations pratiques

Fumay

Les Randonnées de l’Ardoise

Place du Baty Fumay Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Pour cette journée dédiée aux sportifs, rendez-vous dès 8h30 place du Baty pour les inscriptions. Marche Trail VTT Chevaux 4X4 Motos route Motos enduro Les départs des différents parcours seront échelonnés à partir de 9h00. Une buvette et une petite restauration seront présentes sur place toute la journée.Plus d’infos au 06 88 12 31 54.

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Place du Baty Fumay 08170 Ardennes Grand Est +33 6 88 12 31 54

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English :

For this day dedicated to athletes, meet at Place du Baty at 8:30 a.m. to register. Hiking Trail Running Mountain Biking Horseback Riding 4×4 Road Motorcycles Enduro Motorcycles. The starts for the various courses will be staggered beginning at 9:00 a.m. A refreshment stand and light snacks will be available on site all day. For more information, call: 06 88 12 31 54.

L’événement Les Randonnées de l’Ardoise Fumay a été mis à jour le 2026-07-16 par Ardennes Tourisme