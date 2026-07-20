Octobre Rose Escalade Rue Albert Thomas Fumay
dimanche 18 octobre 2026 · Rue Albert Thomas · Fumay
Informations pratiques
Fumay
Octobre Rose Escalade
Rue Albert Thomas Complexe du Bois du Ham Fumay Ardennes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
L’association Fumay Grimp vous invite au complexe sportif du Bois du Ham de Fumay, de 10h à 16h, pour une journée solidaire pour Octobre Rose. Dans une ambiance conviviale… venez vous essayer à l’escalade. Participation 5€/personne Les fonds collectés seront reversés pour la lutte contre le cancer du sein. Bienvenue à toutes et tous…
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Rue Albert Thomas Complexe du Bois du Ham Fumay 08170 Ardennes Grand Est fumaygrimp@gmail.com
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English :
The Fumay Grimp association invites you to the Bois du Ham sports complex in Fumay, from 10 a.m. to 4 p.m., for a charity event in support of Pink October. In a friendly atmosphere… come try your hand at rock climbing. Admission: 5? per person. The funds raised will be donated to the fight against breast cancer. Everyone is welcome…
L’événement Octobre Rose Escalade Fumay a été mis à jour le 2026-07-20 par Ardennes Tourisme
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