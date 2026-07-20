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Octobre Rose Escalade Rue Albert Thomas Fumay

dimanche 18 octobre 2026 · Rue Albert Thomas · Fumay

Octobre Rose Escalade Rue Albert Thomas Fumay

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Rue Albert Thomas
Adresse
Complexe du Bois du Ham
Ville
08170 Fumay
Département
Ardennes
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Participation

Fumay

Octobre Rose Escalade

Rue Albert Thomas Complexe du Bois du Ham Fumay Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

L’association Fumay Grimp vous invite au complexe sportif du Bois du Ham de Fumay, de 10h à 16h, pour une journée solidaire pour Octobre Rose. Dans une ambiance conviviale… venez vous essayer à l’escalade. Participation 5€/personne Les fonds collectés seront reversés pour la lutte contre le cancer du sein. Bienvenue à toutes et tous…
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Rue Albert Thomas Complexe du Bois du Ham Fumay 08170 Ardennes Grand Est   fumaygrimp@gmail.com

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English :

The Fumay Grimp association invites you to the Bois du Ham sports complex in Fumay, from 10 a.m. to 4 p.m., for a charity event in support of Pink October. In a friendly atmosphere… come try your hand at rock climbing. Admission: 5? per person. The funds raised will be donated to the fight against breast cancer. Everyone is welcome…

L’événement Octobre Rose Escalade Fumay a été mis à jour le 2026-07-20 par Ardennes Tourisme

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