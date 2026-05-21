Les randonnées découvertes Argent-sur-Sauldre
Les randonnées découvertes Argent-sur-Sauldre jeudi 2 juillet 2026.
Argent-sur-Sauldre
Les randonnées découvertes
Place du Marché Argent-sur-Sauldre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 08:30:00
fin : 2026-08-27 10:30:00
Date(s) :
2026-07-02
L’association des Marcheurs Randonneurs Argentais organise des randonnées découvertes en juillet et en août. Ces randonnées sont ouvertes à tous et à toutes, le départ est donné tous les jeudis à 8h30 sur la place du marché.
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Place du Marché Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 34 61 10 77
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English :
The Marcheurs Randonneurs Argentais association organizes discovery hikes in July and August. These hikes are open to all, departing every Thursday at 8:00 am from the market square.
L’événement Les randonnées découvertes Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-21 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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