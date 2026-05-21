Argent-sur-Sauldre

Les randonnées découvertes

Place du Marché Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 08:30:00

fin : 2026-08-27 10:30:00

Date(s) :

2026-07-02

L’association des Marcheurs Randonneurs Argentais organise des randonnées découvertes en juillet et en août. Ces randonnées sont ouvertes à tous et à toutes, le départ est donné tous les jeudis à 8h30 sur la place du marché.

.

Place du Marché Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 34 61 10 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Marcheurs Randonneurs Argentais association organizes discovery hikes in July and August. These hikes are open to all, departing every Thursday at 8:00 am from the market square.

L’événement Les randonnées découvertes Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-21 par OT SAULDRE ET SOLOGNE