Argent-sur-Sauldre

Randonnée pédestre

Centre de secours Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Enfilez vos baskets le 5 juillet 2026 ! L’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Argent-sur-Sauldre vous attend pour sa rando pédestre 3 parcours (7, 11, 16 km), convivialité, ravito, buvette et tombola !

Le 5 juillet 2026, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Argent-sur-Sauldre vous invite à sa grande randonnée pédestre. Venez partager un moment de convivialité et de nature en choisissant le parcours qui vous ressemble 7 km (4€), 11 km (6€) ou 16 km (8€).

Le départ se fait au Centre de secours entre 8h et 10h, avec des ravitaillements prévus sur les chemins. Après l’effort, place au réconfort ! La buvette, le barbecue et des crêpes, vous attendent sans oublier la grande tombola (2€ le ticket).

Envie de vous engager pour sauver des vies ? Les pompiers recherchent aussi des volontaires ! 4 .

Centre de secours Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 98 40 62 49 amicale.sp.argent@gmail.com

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English :

Lace up your sneakers on July 5, 2026! The Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Argent-sur-Sauldre is looking forward to welcoming you to its walk: 3 routes (7, 11, 16 km), conviviality, refreshments, refreshment bar and tombola!

L’événement Randonnée pédestre Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-23 par OT SAULDRE ET SOLOGNE