Concert SiFaSiLa Argent-sur-Sauldre
Concert SiFaSiLa Argent-sur-Sauldre samedi 6 juin 2026.
Argent-sur-Sauldre
Concert SiFaSiLa
Salle Jacques Prévert Argent-sur-Sauldre Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Revivez la folie des années 90 ! L’école de musique présente son spectacle Club Sifasila . Pop, rock, nostalgie et ambiance garantie. Sortez vos meilleurs déguisements et venez faire la fête !
Alerte nostalgie ! Préparez-vous à un voyage dans le temps exceptionnel.
Le samedi 6 juin à 20h, la salle Jacques Prévert d’Argent-sur-Sauldre vibre au rythme des années 90 ! L’école de musique vous invite au Club Sifasila , un spectacle unique qui va vous faire chanter et danser sur les plus grands hits de cette décennie mythique. Spice Girls, Britney, Nirvana… toute l’énergie de l’époque sera là.
L’entrée est à 5€, et c’est totalement gratuit pour les moins de 12 ans ainsi que pour toutes les personnes déguisées en mode 90’s !
Une buvette et une petite restauration seront disponibles sur place pour parfaire cette soirée festive. Un événement incontournable ! 5 .
Salle Jacques Prévert Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 97 66 82
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English :
Relive the madness of the 90s! The music school presents its Club Sifasila show. Pop, rock, nostalgia and atmosphere guaranteed. Get out your best disguises and come party!
L’événement Concert SiFaSiLa Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-23 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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