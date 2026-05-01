Argent-sur-Sauldre

Fête de la Rose de Mai

Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Durant tout un week-end, profitez de la fête de la rose de mai à Argent-sur-Sauldre animations, restaurant et buvette sont au programme !

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Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 17 48 74 34 chantal.bertrand62@orange.fr

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English :

For a whole weekend, enjoy the May Rose Festival in Argent-sur-Sauldre: entertainment, restaurant and refreshment stand on the programme!

L’événement Fête de la Rose de Mai Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SAULDRE ET SOLOGNE