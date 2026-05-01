Fête de la Rose de Mai Argent-sur-Sauldre
Fête de la Rose de Mai Argent-sur-Sauldre vendredi 29 mai 2026.
Argent-sur-Sauldre
Fête de la Rose de Mai
Argent-sur-Sauldre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Durant tout un week-end, profitez de la fête de la rose de mai à Argent-sur-Sauldre animations, restaurant et buvette sont au programme !
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Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 17 48 74 34 chantal.bertrand62@orange.fr
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English :
For a whole weekend, enjoy the May Rose Festival in Argent-sur-Sauldre: entertainment, restaurant and refreshment stand on the programme!
L’événement Fête de la Rose de Mai Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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