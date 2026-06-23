Les Rayonnantes boucle à vélo, visites et concerts Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages
Les Rayonnantes boucle à vélo, visites et concerts Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Sauveur-Villages
Les Rayonnantes boucle à vélo, visites et concerts
Saint-Sauveur-Lendelin Le Neuf Moulin Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 14:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Du 1er au 5 juillet, Les Rayonnantes invitent à explorer le territoire autrement, à vélo, le temps de cinq jours mêlant balades champêtres, visites insolites et concerts en plein air. Cinq après-midi à vélo (sur réservation) et ✨ quatre soirées festives (ouvertes à tous) composent neuf rendez-vous à la carte, à travers Saint-Sauveur-Lendelin, Muneville-le-Bingard et Blainville-sur-Mer — chacun pouvant composer son propre menu d’étapes, avec possibilité de camping pour enchaîner plusieurs jours.
Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles). .
Saint-Sauveur-Lendelin Le Neuf Moulin Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 7 82 13 50 18 rayonnantes@mailo.com
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English : Les Rayonnantes boucle à vélo, visites et concerts
L’événement Les Rayonnantes boucle à vélo, visites et concerts Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme
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