Les RDV au refuge LPO Nuit de la Chauve-souris Saint-Lyphard jeudi 27 août 2026.

Saint-Lyphard

Les RDV au refuge LPO Nuit de la Chauve-souris

Parking de l’Espace des Coulines Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Nuit de la Chauve-souris

À la nuit tombée, l’occasion est belle pour sortir découvrir ces animaux fascinants que sont les chauves-souris. Profitons de cette soirée d’été pour tenter de les observer virevolter.

Limité à 20 personnes – Gratuit enfants à partir de 6 ans prévoir une tenue adaptée. .

Parking de l’Espace des Coulines Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les RDV au refuge LPO Nuit de la Chauve-souris Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44