Les RDV au refuge LPO Nuit de la Chauve-souris Saint-Lyphard
Les RDV au refuge LPO Nuit de la Chauve-souris Saint-Lyphard jeudi 27 août 2026.
Saint-Lyphard
Les RDV au refuge LPO Nuit de la Chauve-souris
Parking de l’Espace des Coulines Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 22:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Nuit de la Chauve-souris
À la nuit tombée, l’occasion est belle pour sortir découvrir ces animaux fascinants que sont les chauves-souris. Profitons de cette soirée d’été pour tenter de les observer virevolter.
Limité à 20 personnes – Gratuit enfants à partir de 6 ans prévoir une tenue adaptée. .
Parking de l’Espace des Coulines Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 08
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English :
L’événement Les RDV au refuge LPO Nuit de la Chauve-souris Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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