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Les RDV au refuge LPO Nuit de la Chauve-souris Saint-Lyphard

Les RDV au refuge LPO Nuit de la Chauve-souris Saint-Lyphard jeudi 27 août 2026.

Adresse : Parking de l'Espace des Coulines

Ville : 44410 Saint-Lyphard

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Lyphard

Les RDV au refuge LPO Nuit de la Chauve-souris

Parking de l’Espace des Coulines Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Nuit de la Chauve-souris
À la nuit tombée, l’occasion est belle pour sortir découvrir ces animaux fascinants que sont les chauves-souris. Profitons de cette soirée d’été pour tenter de les observer virevolter.
Limité à 20 personnes –  Gratuit enfants à partir de 6 ans prévoir une tenue adaptée.   .

Parking de l’Espace des Coulines Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 08 

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English :

L’événement Les RDV au refuge LPO Nuit de la Chauve-souris Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44

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