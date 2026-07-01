Les rdv compostage de l’été Marché de Camaret-sur-Mer Sur le marché Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Les rdv compostage de l’été Marché de Camaret-sur-Mer

Sur le marché Place d’Estienne d’Orves Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-07-28 12:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Cet été, retrouvez nos agents du service Prévention et gestion des déchets à leur stand de vente de composteurs et de sensibilisation au compostage individuel et au jardinage au naturel sur les marchés du territoire.

Contact compostage@comcom-crozon.bzh

Plus d’infos ?? https://www.comcom-crozon.com/…/collecte…/evenements/ .

Sur le marché Place d’Estienne d’Orves Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 24 76

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English :

L’événement Les rdv compostage de l’été Marché de Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime