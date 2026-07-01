Les rdv compostage de l’été Marché de Camaret-sur-Mer Sur le marché Camaret-sur-Mer
mardi 28 juillet 2026 · Sur le marché · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Les rdv compostage de l’été Marché de Camaret-sur-Mer
Sur le marché Place d’Estienne d’Orves Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:00:00
fin : 2026-07-28 12:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Cet été, retrouvez nos agents du service Prévention et gestion des déchets à leur stand de vente de composteurs et de sensibilisation au compostage individuel et au jardinage au naturel sur les marchés du territoire.
Contact compostage@comcom-crozon.bzh
Plus d’infos ?? https://www.comcom-crozon.com/…/collecte…/evenements/ .
Sur le marché Place d’Estienne d’Orves Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 24 76
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English :
L’événement Les rdv compostage de l’été Marché de Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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