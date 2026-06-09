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LES RDV DU LUCHON FESTIVAL Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon

LES RDV DU LUCHON FESTIVAL Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon lundi 22 juin 2026.

Lieu : Rue du Baron de Lassus Nestier

Adresse : CINEMA LE REX

Ville : 31110 Bagnères-de-Luchon

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif

Bagnères-de-Luchon

LES RDV DU LUCHON FESTIVAL

Rue du Baron de Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 20:30:00
fin : 2026-06-22 23:00:00

Date(s) :
2026-06-22

Dans le cadre des Rendez-vous du Luchon Festival, venez (re)découvrir Le garçon, un docu-fiction réalisé par Zabou Breitman et Florent Vassault
Séance exceptionnelle, en présence de Emmanuelle Mallet, Présidente du Luchon Festival, l’échange qui suivra la projection sera animé par Roger Cussol, ancien enseignant de cinéma

Ce film a reçu le Grand Prix documentaire au Luchon Festival en 2025. 7  .

Rue du Baron de Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52 

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English :

As part of the Rendez-vous du Luchon Festival, come and (re)discover Le garçon, a docu-drama directed by Zabou Breitman and Florent Vassault

L’événement LES RDV DU LUCHON FESTIVAL Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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