Les régalades Lamballe-Armor
Les régalades Lamballe-Armor jeudi 16 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Les régalades
Place du Martray Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Venez profiter du retour des Régalades à Lamballe !
En attente de la programmation.
Restauration sur place. .
Place du Martray Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 50
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English :
L’événement Les régalades Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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