Lamballe-Armor

Les régalades

Place du Martray Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez profiter du retour des Régalades à Lamballe !

En attente de la programmation.

Restauration sur place. .

Place du Martray Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 50

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English :

L’événement Les régalades Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor