Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les régalades Lamballe-Armor

Les régalades Lamballe-Armor jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Place du Martray

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Lamballe-Armor

Les régalades

Place du Martray Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Venez profiter du retour des Régalades à Lamballe !

En attente de la programmation.

Restauration sur place.   .

Place du Martray Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les régalades Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

À voir aussi à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor)