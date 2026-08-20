Les regards du Jeune Ballet de Genève sur l’exposition « Observatoires », Musée d’art et d’histoire, Genève
jeudi 24 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Les regards du Jeune Ballet de Genève sur l’exposition « Observatoires » Jeudi 24 septembre, 19h00 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00
La compagnie junior Area Jeune Ballet pose son regard sur l’exposition : apprendre à mieux voir, s’inspirer des jeux de superposition pour réaliser des performances esthétiques en lien avec les œuvres. Une proposition inédite et inspirée, portée par Guillaume Siard, chorégraphe et pédagogue
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Danse
DR
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