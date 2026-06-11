Les rencards électriques Le Sans Réserve Périgueux
Les rencards électriques Le Sans Réserve Périgueux jeudi 25 juin 2026.
Périgueux
Les rencards électriques
Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
La soirée où ça joue, ça branche, ça se rencontre.
Les groupes des studios du Sans Réserve croisent ceux du département Musiques Actuelles du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Dordogne pour un face-à-face vibrant et sans étiquette.
Rock, pop, électro, stoner, métal… et tout ce qui fait du bruit, du bien, et un peu les deux.
De 19h à minuit, entre scène et club, les styles se mélangent, les générations se croisent, les amplis chauffent.
Food truck, petite restauration sur place .
Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
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English : Les rencards électriques
L’événement Les rencards électriques Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux
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