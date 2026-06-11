Les rencards électriques Le Sans Réserve Périgueux jeudi 25 juin 2026.

Périgueux

Les rencards électriques

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

La soirée où ça joue, ça branche, ça se rencontre.

Les groupes des studios du Sans Réserve croisent ceux du département Musiques Actuelles du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Dordogne pour un face-à-face vibrant et sans étiquette.

Rock, pop, électro, stoner, métal… et tout ce qui fait du bruit, du bien, et un peu les deux.

De 19h à minuit, entre scène et club, les styles se mélangent, les générations se croisent, les amplis chauffent.

Food truck, petite restauration sur place .

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

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English : Les rencards électriques

L’événement Les rencards électriques Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux