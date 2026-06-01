Les Rencontres à Table ! GAEC Agrée Rousson Saint-Étienne-Lardeyrol dimanche 28 juin 2026.

Saint-Étienne-Lardeyrol

Les Rencontres à Table !

GAEC Agrée Rousson 22 rue de la Versanne Saint-Étienne-Lardeyrol Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le dimanche 28 juin, le canton des JA de Vorey accueille un grand événement régional dédié à la promotion de nos filières viande et bovine Les Rencontres à Table.

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GAEC Agrée Rousson 22 rue de la Versanne Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 42 22 jeunesagriculteurs43@gmail.com

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English :

On Sunday, June 28, the Vorey JA chapter is hosting a major regional event dedicated to promoting our meat and beef sectors: Les Rencontres à Table.

L’événement Les Rencontres à Table ! Saint-Étienne-Lardeyrol a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay