Les Rencontres à Table ! GAEC Agrée Rousson Saint-Étienne-Lardeyrol
Les Rencontres à Table ! GAEC Agrée Rousson Saint-Étienne-Lardeyrol dimanche 28 juin 2026.
Saint-Étienne-Lardeyrol
Les Rencontres à Table !
GAEC Agrée Rousson 22 rue de la Versanne Saint-Étienne-Lardeyrol Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Le dimanche 28 juin, le canton des JA de Vorey accueille un grand événement régional dédié à la promotion de nos filières viande et bovine Les Rencontres à Table.
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GAEC Agrée Rousson 22 rue de la Versanne Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 42 22 jeunesagriculteurs43@gmail.com
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English :
On Sunday, June 28, the Vorey JA chapter is hosting a major regional event dedicated to promoting our meat and beef sectors: Les Rencontres à Table.
L’événement Les Rencontres à Table ! Saint-Étienne-Lardeyrol a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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