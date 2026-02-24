Les Rencontres Artistiques Concert de Dude Derrière l’Office de Tourisme Les Mathes jeudi 27 août 2026.

Les Mathes

Les Rencontres Artistiques Concert de Dude

Derrière l’Office de Tourisme Chapelle de La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 11:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Laissez-vous porter par les sonorités envoûtantes de la kora et du violon.

.

Derrière l’Office de Tourisme Chapelle de La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be carried away by the enchanting sounds of the kora and the violin.

L’événement Les Rencontres Artistiques Concert de Dude Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie Les Mathes La Palmyre