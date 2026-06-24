Les rencontres de Barizière (10 août) Barizière Barrais-Bussolles

Barrais-Bussolles

Les rencontres de Barizière (10 août)

Barizière 51 route de Bussolles Barrais-Bussolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-10 22:00:00

Date(s) :

2026-08-10

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Barizière 51 route de Bussolles Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 83 22 59 barizieredespossibles@gmail.com

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English :

L’événement Les rencontres de Barizière (10 août) Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse