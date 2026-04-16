Les Rencontres de Barizière Spectacles, théâtre, danses, concerts Barizière Barrais-Bussolles
Les Rencontres de Barizière Spectacles, théâtre, danses, concerts Barizière Barrais-Bussolles samedi 8 août 2026.
Barrais-Bussolles
Les Rencontres de Barizière Spectacles, théâtre, danses, concerts
Barizière 51 route de Bussolles Barrais-Bussolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-08
Organisé par l’association Barizière des Possibles. Au programme théâtre, cinéma, spectacles pour enfants, concerts, danse.
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Barizière 51 route de Bussolles Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 12 28 47 barizieredespossibles@gmail.com
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English : Barizière Meetings
Organised by the association Barizière des Possibles. On the programme: theatre, cinema, children’s shows, concerts and dance.
L’événement Les Rencontres de Barizière Spectacles, théâtre, danses, concerts Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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