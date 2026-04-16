Les Rencontres de Barizière Spectacles, théâtre, danses, concerts Barizière Barrais-Bussolles

Barrais-Bussolles

Les Rencontres de Barizière Spectacles, théâtre, danses, concerts

Barizière 51 route de Bussolles Barrais-Bussolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-08

Organisé par l’association Barizière des Possibles. Au programme théâtre, cinéma, spectacles pour enfants, concerts, danse.

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Barizière 51 route de Bussolles Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 12 28 47 barizieredespossibles@gmail.com

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English : Barizière Meetings

Organised by the association Barizière des Possibles. On the programme: theatre, cinema, children’s shows, concerts and dance.

L’événement Les Rencontres de Barizière Spectacles, théâtre, danses, concerts Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse