Les rencontres de Barizière (11 août) Barizière Barrais-Bussolles
Les rencontres de Barizière (11 août) Barizière Barrais-Bussolles mardi 11 août 2026.
Barrais-Bussolles
Les rencontres de Barizière (11 août)
Barizière 51 route de Bussolles Barrais-Bussolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 22:00:00
Date(s) :
2026-08-11
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Barizière 51 route de Bussolles Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 83 22 59 barizieredespossibles@gmail.com
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English :
L’événement Les rencontres de Barizière (11 août) Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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