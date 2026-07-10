LES RENCONTRES DES INTELLIGENCES ANIMALES Parc de Branféré Le Guerno

Informations pratiques

3 jours pour poser un autre regard sur le vivant

Organisées avec la journaliste et autrice Yolaine de La Bigne, ces rencontres réunissent chaque année scientifiques, éthologues, philosophes, chercheurs et naturalistes autour d’une ambition commune : mieux comprendre les animaux pour faire évoluer notre regard sur le vivant.

Durant 3 jours, au coeur des 45 hectares du Parc de Branféré, qui accueille plus de 1.500 animaux de 195 espèces vivant en semi-liberté, le public pourra assister à des conférences, débats, échanges et animations autour des intelligences animales.

Depuis plus de 60 ans, le Parc de Branféré développe une approche fondée sur le bien-être animal, l’éthologie, la conservation de la biodiversité et la recherche scientifique.

Le parc participe notamment à des programmes européens de conservation et mène des études sur les comportements animaux et leur environnement.