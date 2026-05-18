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Rencontres des intelligences animales Le Guerno

Rencontres des intelligences animales Le Guerno vendredi 21 août 2026.

Adresse : Parc de Branféré

Ville : 56190 Le Guerno

Département : Morbihan

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Le Guerno

Rencontres des intelligences animales

Parc de Branféré Le Guerno Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

C’est l’événement le plus attendu de l’année pour tous les passionnés de la faune et de la flore. Les Rencontres des Intelligences Animales reviennent à Branféré cet été ! ️

Nous le savons désormais l’animal ne fait pas que ressentir , il raisonne, communique et transmet. Mais jusqu’où va cette intelligence ? C’est ce que nous vous proposons d’explorer lors de ce week-end d’exception.

Un programme pour changer de regard
Durant 3 jours, le Parc se transforme en un forum d’échange unique en France
️ Des conférences rencontrez des experts, éthologues et chercheurs qui partageront leurs dernières découvertes.
️ Des tables rondes pour débattre sur notre relation au vivant et l’évolution des consciences.
️ Des moments d’immersion et d’observation des comportements des pensionnaires du parc de Branféré sous un œil nouveau, éclairé par les connaissances des spécialistes.

⚠️ PLACES TRÈS LIMITÉES
Pour garantir la qualité des échanges, le nombre de places est restreint. Cet événement affiche complet chaque année, alors ne tardez pas à réserver votre pass !

Programme complet et réservation sur Branfere.com   .

Parc de Branféré Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 94 66 

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English :

L’événement Rencontres des intelligences animales Le Guerno a été mis à jour le 2026-05-18 par ADT 56

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