Le Guerno

Rencontres des intelligences animales

Parc de Branféré Le Guerno Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

C’est l’événement le plus attendu de l’année pour tous les passionnés de la faune et de la flore. Les Rencontres des Intelligences Animales reviennent à Branféré cet été ! ️

Nous le savons désormais l’animal ne fait pas que ressentir , il raisonne, communique et transmet. Mais jusqu’où va cette intelligence ? C’est ce que nous vous proposons d’explorer lors de ce week-end d’exception.

Un programme pour changer de regard

Durant 3 jours, le Parc se transforme en un forum d’échange unique en France

️ Des conférences rencontrez des experts, éthologues et chercheurs qui partageront leurs dernières découvertes.

️ Des tables rondes pour débattre sur notre relation au vivant et l’évolution des consciences.

️ Des moments d’immersion et d’observation des comportements des pensionnaires du parc de Branféré sous un œil nouveau, éclairé par les connaissances des spécialistes.

⚠️ PLACES TRÈS LIMITÉES

Pour garantir la qualité des échanges, le nombre de places est restreint. Cet événement affiche complet chaque année, alors ne tardez pas à réserver votre pass !

Programme complet et réservation sur Branfere.com .

Parc de Branféré Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 94 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontres des intelligences animales Le Guerno a été mis à jour le 2026-05-18 par ADT 56