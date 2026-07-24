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AGENDA · Cluny

Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny ENSAM Cluny

vendredi 13 novembre 2026 · ENSAM · Cluny

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Lieu
ENSAM
Adresse
13 rue Porte de Paris
Ville
71250 Cluny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif réduit Tarif réduit

Cluny

Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny

ENSAM 13 rue Porte de Paris Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-13

INFORMATIONS 2026 A VENIR…   .

ENSAM 13 rue Porte de Paris Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   coordo@rencontresdecluny.org

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English : Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny

L’événement Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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