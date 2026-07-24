AGENDA · Cluny
Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny ENSAM Cluny
vendredi 13 novembre 2026 · ENSAM · Cluny
Informations pratiques
Cluny
Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny
ENSAM 13 rue Porte de Paris Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-13
INFORMATIONS 2026 A VENIR… .
ENSAM 13 rue Porte de Paris Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté coordo@rencontresdecluny.org
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English : Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny
L’événement Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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