Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny ENSAM Cluny

Informations pratiques

Cluny

Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny

ENSAM 13 rue Porte de Paris Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-13

INFORMATIONS 2026 A VENIR… .

ENSAM 13 rue Porte de Paris Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté coordo@rencontresdecluny.org

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English : Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny

L’événement Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II