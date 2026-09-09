Les rencontres du musée Hiramatsu Reiji Je rêve sans cesse de Giverny Deauville
dimanche 1 novembre 2026 · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Les rencontres du musée Hiramatsu Reiji Je rêve sans cesse de Giverny
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 16:00:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-11-01
En 1994, à l’occasion de sa première exposition personnelle en France, Hiramatsu Reiji découvre les Grandes Décorations de Claude Monet au musée de l’Orangerie avant de se rendre à Giverny.
En 1994, à l’occasion de sa première exposition personnelle en France, Hiramatsu Reiji découvre les Grandes Décorations de Claude Monet au musée de l’Orangerie avant de se rendre à Giverny.
Fasciné par l’œuvre du maître et par les résonances entre l’univers de Monet et la tradition picturale japonaise, Hiramatsu Reiji consacre une part essentielle de son travail à réinterpréter les Nymphéas. Le musée des Impressionnismes Giverny lui a consacré deux expositions majeures, en 2013 puis en 2024, ayant permis la constitution d’une collection de plus de 120 œuvres.
À travers cette rencontre, Cyrille Sciama revient sur le parcours d’Hiramatsu Reiji et sur son dialogue singulier avec Claude Monet, qui témoigne de la vitalité et de l’universalité de l’héritage de Giverny.
Cyrille Sciama est conservateur en chef du patrimoine et directeur général du musée des Impressionnismes Giverny depuis 2019. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Les rencontres du musée Hiramatsu Reiji Je rêve sans cesse de Giverny
In 1994, whilst preparing for his first solo exhibition in France, Hiramatsu Reiji discovered Claude Monet’s *Grandes Décorations* at the Musée de l’Orangerie before travelling to Giverny.
L’événement Les rencontres du musée Hiramatsu Reiji Je rêve sans cesse de Giverny Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville
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