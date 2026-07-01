Les rencontres Littérature et Justice 3e édition Théâtre Saint Philibert Charlieu

Informations pratiques

Charlieu

Les rencontres Littérature et Justice 3e édition

Théâtre Saint Philibert Place Saint Philibert Charlieu Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Les Rencontres Justice et Littérature ont pour vocation de faire se croiser les regards autour de problématiques de notre temps ou qui résonnent avec lui.

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Théâtre Saint Philibert Place Saint Philibert Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 60 08 55 contact@librairie-lecarnetaspirales.fr

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English :

The Justice and Literature Symposium aims to bring together different perspectives on issues of our time or those that resonate with it.

L’événement Les rencontres Littérature et Justice 3e édition Charlieu a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont