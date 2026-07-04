Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme Place des creneaux Saint-Émilion
mardi 27 octobre 2026 · Place des creneaux · Saint-Émilion
Informations pratiques
Saint-Émilion
Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme
Place des creneaux Office de Tourisme de Saint-Emilion Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:00:00
fin : 2026-10-27 13:00:00
Date(s) :
2026-10-27
L’Office de Tourisme a le plaisir de vous convier à ses Rencontres Locales !
(Re)Découvrez toutes les richesses que le territoire a à vous offrir et laissez vous surprendre par nos produits locaux.
Rendez-vous dans le Hall de l’Office de Tourisme un mardi par mois de juin à septembre, de 10h à 13h avec des producteurs de chez nous.
Goûtez, discutez, et repartez avec des saveurs authentiques dans votre panier… et des connaissances et anecdotes inédites sur la Destination !
Mardi 27 octobre, découvre la chocolaterie Maëlig .
Place des creneaux Office de Tourisme de Saint-Emilion Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 28 28 accueil@saint-emilion-tourisme.com
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English : Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme
L’événement Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Saint-Emilion
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