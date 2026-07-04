Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme Place des creneaux Saint-Émilion

Informations pratiques

Saint-Émilion

Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme

Place des creneaux Office de Tourisme de Saint-Emilion Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 10:00:00

fin : 2026-10-27 13:00:00

Date(s) :

2026-10-27

L’Office de Tourisme a le plaisir de vous convier à ses Rencontres Locales !

(Re)Découvrez toutes les richesses que le territoire a à vous offrir et laissez vous surprendre par nos produits locaux.

Rendez-vous dans le Hall de l’Office de Tourisme un mardi par mois de juin à septembre, de 10h à 13h avec des producteurs de chez nous.

Goûtez, discutez, et repartez avec des saveurs authentiques dans votre panier… et des connaissances et anecdotes inédites sur la Destination !

Mardi 27 octobre, découvre la chocolaterie Maëlig .

Place des creneaux Office de Tourisme de Saint-Emilion Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 28 28 accueil@saint-emilion-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme

L’événement Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Saint-Emilion