Les Rendez-vous à la ferme Parc de la Chantrerie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-29 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public, En famille

Tous les mercredis de 14h à 18h, d’avril à octobre : Visites gratuites, sans inscription, tout public :Ouverture de la ferme et de sa miellerie en visite libre. Venez à la rencontre de l’animatrice du site qui pourra répondre à vos questions sur les animaux et vous donner des conseils de jardinage. Tous les 1ers dimanches du mois, de mai à octobre, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 : Visites libres le matin, animation et ateliers l’après-midi :Dimanche 3 mai 2026 – Le réveil de la ferme : La ferme rouvre ses portes, retrouvez les animaux et venez en apprendre davantage sur les animaux sauvages avec l’école vétérinaire Oniris. La nature s’éveille, observons les bourgeons et les plantes sauvages, tout en cuisinant de délicieuses recettes du potager.Dimanche 7 juin 2026 – Rendez-vous aux jardins et au potager : Ateliers autour de la nature : participez à un éveil des sens pour les tout-petits ou à du land art en famille. Au potager, venez en apprendre plus sur les modes de culture avec le jardinier de la ferme et participer à un atelier de rempotage. Savez-vous faire du sirop ou du pesto ? Leïla vous montrera !Dimanche 5 juillet 2026 – Biodivers’été – terre : Biodivers’été, c’est votre rendez-vous nature estival à Nantes. Au programme de ce dimanche : on explore les tréfonds de la terre, racines, petites bêtes et compostage… vous saurez tout sur la vie qui s’y trouve. Levez la tête ! Observons aussi les oiseaux avec la LPO.Dimanche 2 août 2026 – Les activités de la ferme : Le saviez-vous ? On trouve à la ferme des activités très différentes : un atelier de transformation du blé (du grain à la farine) ou des visites des ruches pour découvrir la fabrication du miel. Venez participer à une animation pour comprendre le rôle filtrant de la terre.Dimanche 6 septembre 2026 – En quête de nature à la ferme : Apprentis explorateurs, à vos épuisettes, jumelles et livres : partez sur les traces des animaux du parc et des trésors de biodiversité qui s’y cachent. Et savez-vous plantez les… à la mode du potager ? Le jardinier pourra vous apprendre !Dimanche 4 octobre 2026 – L’automne à la ferme : Le changement de saison se fait sentir, partez en balade pour cueillir des champignons et les identifier, réchauffez-vous avec une tisane préparée par Leïla, ou aidez-nous à presser les pommes de la ferme pour goûter ce jus frais. Enfin, laissez-vous conter des histoires sur les animaux de la ferme Parc de la Chantrerie – 93 Route de Gachet – NantesChronobus C6, arrêt Chantrerie – Grandes écolesLigne 75, arrêt Chantrerie

Parc de la Chantrerie Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-chantrerie



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