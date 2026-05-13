Les rendez-vous auprès du Laurier La brigade des morses Ar Presbital Locquirec
Les rendez-vous auprès du Laurier La brigade des morses Ar Presbital Locquirec mercredi 22 juillet 2026.
Locquirec
Les rendez-vous auprès du Laurier La brigade des morses
Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Les mercredis à 11h, avant ou après votre marché à Locquirec, visitez le jardin clos d’Ar Presbital. Des concerts s’y donneront toutes les semaines, pour ajouter à votre panier quelques airs ensoleillés.
Cette semaine, c’est le trio La Brigade des Morses qui animera le jardin.
Entrée libre. .
Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne
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English : Les rendez-vous auprès du Laurier La brigade des morses
L’événement Les rendez-vous auprès du Laurier La brigade des morses Locquirec a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX
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