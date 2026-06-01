Les rendez-vous Cafet’ !, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes
Les rendez-vous Cafet’ !, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes mercredi 3 juin 2026.
Les rendez-vous Cafet’ ! 3 – 24 juin, les mercredis Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T17:00:00+02:00
Rendez-vous en cafet’, tous les mercredis de 14h30 à 17h pour faire connaissance, faire des jeux, papoter autour d’une boisson et d’un gâteau (à prix libre), pour petits et grands !
Au programme :
3 juin : Festival Fest’n’mouv avec Breizh Insertion Sport, devant la Maison de Quartier
10 juin : Café papote, présentation du programme d’actions de prévention gratuites proposées à la Maison de Quartier par la Maison des aînés et des aidants
17 juin à 15h : Retrouvez-nous au forum droits et loisirs, place Lucie Aubrac
24 juin : Atelier décoration pour la fête de l’été
Les mercredis de 14h30 à 17h
Maison de Quartier Bellangerais
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Rendez-vous en cafet’, tous les mercredis de 14h30 à 17h pour faire connaissance, faire des jeux, papoter autour d’une boisson et d’un gâteau (à prix libre), pour petits et grands ! café maison de quartier
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