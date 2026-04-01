Les rendez-vous charité Parvis de l’église Fouesnant
Les rendez-vous charité Parvis de l’église Fouesnant dimanche 26 avril 2026.
Fouesnant
Les rendez-vous charité
Parvis de l’église 5 Place de l’Église Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Ventes de charité proposé par la paroisse Notre Dame de la Mer en pays Fouesnantais
Au profit du collège à Deddeh, Nord Liban
samedi 25/04 18h à Bénodet dimanche 26/04 à 11h à Fouesnant et à 18h à la Forêt-Fouesnant .
Parvis de l’église 5 Place de l’Église Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 7 66 03 24 37
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English :
L’événement Les rendez-vous charité Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-20 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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