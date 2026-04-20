L’ilôt d’artistes expositions Beg-Meil Fouesnant

Fouesnant

L’ilôt d’artistes expositions

Beg-Meil 4 Rue Saint-Guénolé Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 14:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Exposition de Îlot d’Artistes à Beg-Meil.

Événement culturel incontournable, qui attire chaque année des amateurs d’art de tous horizons.

Située dans le cadre pittoresque de cette charmante station balnéaire bretonne, elle offre une plateforme unique aux artistes locaux et régionaux pour présenter leurs œuvres.

Nous serons 26 artistes du 27 avril au 30 août 2026 à se relayer toutes les 2 semaines . Les visiteurs pourront y découvrir une variété de styles et de médiums, allant de la peinture à la sculpture, en passant par la photographie.

Cet événement encourage non seulement la créativité et l’innovation artistiques, mais favorise également les échanges entre les artistes et le public, créant ainsi un espace de dialogue et d’inspiration.

En somme, l’Expo Îlot d’Artiste de Beg-Meil est une célébration de l’art sous toutes ses formes, promouvant la richesse culturelle de la région. .

Beg-Meil 4 Rue Saint-Guénolé Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 88 88 50 66

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English :

L’événement L’ilôt d’artistes expositions Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-17 par OT FOUESNANT LES GLENAN