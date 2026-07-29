Les Rendez-vous de la Boutique A la rencontre de Frédérique Labbé, photographe Square d’Ixelles Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique A la rencontre de Frédérique Labbé, photographe

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Installée à Biarritz, Frédérique Labbé capture des moments, des silhouettes, au bord de l’océan.

Quand la mer devient miroir, les reflets apparaissent et la magie opère.

Ainsi ses photographies invitent à la poésie et à contempler des scènes de vie au bord de l’océan.

Venez à la rencontre de l’artiste et de ses œuvres .

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : Les Rendez-vous de la Boutique A la rencontre de Frédérique Labbé, photographe

L’événement Les Rendez-vous de la Boutique A la rencontre de Frédérique Labbé, photographe Biarritz a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Biarritz