Les Rendez-vous de la Boutique A la rencontre de Frédérique Labbé, photographe Square d’Ixelles Biarritz
mercredi 5 août 2026 · Square d'Ixelles · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Les Rendez-vous de la Boutique A la rencontre de Frédérique Labbé, photographe
Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Installée à Biarritz, Frédérique Labbé capture des moments, des silhouettes, au bord de l’océan.
Quand la mer devient miroir, les reflets apparaissent et la magie opère.
Ainsi ses photographies invitent à la poésie et à contempler des scènes de vie au bord de l’océan.
Venez à la rencontre de l’artiste et de ses œuvres .
Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Les Rendez-vous de la Boutique A la rencontre de Frédérique Labbé, photographe
L’événement Les Rendez-vous de la Boutique A la rencontre de Frédérique Labbé, photographe Biarritz a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Biarritz
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