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Les Rendez-vous de la Boutique A la rencontre de Frédérique Labbé, photographe Square d’Ixelles Biarritz

mercredi 5 août 2026 · Square d'Ixelles · Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique A la rencontre de Frédérique Labbé, photographe Square d’Ixelles Biarritz

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Square d'Ixelles
Adresse
Office de Tourisme et des congrès
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique A la rencontre de Frédérique Labbé, photographe

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Installée à Biarritz, Frédérique Labbé capture des moments, des silhouettes, au bord de l’océan.
Quand la mer devient miroir, les reflets apparaissent et la magie opère.
Ainsi ses photographies invitent à la poésie et à contempler des scènes de vie au bord de l’océan.
Venez à la rencontre de l’artiste et de ses œuvres   .

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

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English : Les Rendez-vous de la Boutique A la rencontre de Frédérique Labbé, photographe

L’événement Les Rendez-vous de la Boutique A la rencontre de Frédérique Labbé, photographe Biarritz a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Biarritz

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