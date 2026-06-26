Les rendez vous de la Canopée jardin des fonferies Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 16:00 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant, En famille, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Tout public, Senior

???? LES RENDEZ-VOUS DE LA CANOPÉE – SAMEDI 27 JUIN 2026 ???? La Canopée des Fonderies vous donne rendez-vous le samedi 27 juin au Jardin des Fonderies pour un après-midi et une soirée placés sous le signe de la convivialité, de la créativité, de la musique et de la rencontre. Lauréat de la troisième saison des Lieux à Réinventer, le projet de la Canopée des Fonderies a pour ambition de faire du Jardin des Fonderies un lieu de vie ouvert à tous, dédié au bien-être, à la créativité, à la transmission et au lien social. À travers les Rendez-vous de la Canopée, nous souhaitons faire découvrir ce lieu exceptionnel aux habitants et leur permettre de participer à la construction d’un projet collectif au cœur de l’Île de Nantes. Pour cette nouvelle édition, le public pourra profiter d’une programmation accessible à tous les âges dans le cadre unique du Jardin des Fonderies, un jardin tropical couvert de plus de 3 000 m². Au programme : ???? Rencontres avec des artisans et créateurs locaux engagés qui viendront partager leur univers, leurs créations et leurs savoir-faire. ? Découverte du Café Palabre, notre café associatif éphémère, un espace convivial permettant de rencontrer les membres du collectif, découvrir le projet et échanger autour des idées et envies pour faire vivre ce lieu tout au long de l’année. ???? Jeux et animations pour petits et grands : jeux de société, jeux traditionnels et moments de partage favorisant les rencontres entre habitants. ???? Atelier de création collective autour de l’argile. ???? Ambiance musicale tout au long de l’événement avec des sélections aux influences afro-caribéennes, reggae et hip-hop. ???? Concert de Mawuse, artiste, chanteuse et membre du collectif de la Canopée. Cette soirée marquera la présentation de son premier EP au public nantais. À travers sa musique, elle partage un univers sensible mêlant influences afro, soul et pop, porté par des messages de paix, d’amour et de transmission. ???? Showcase de La Jone Duo, deux habitants passionnés de musique qui proposeront un répertoire chaleureux mêlant reggae, seggae, sega, pop-rock, blues et bossa nova. Au-delà de l’événement, cette journée sera l’occasion de découvrir la vision portée par la Canopée des Fonderies : créer un lieu où les arts, le bien-être, la nature et les rencontres deviennent des outils pour prendre soin de soi, créer du lien et favoriser la participation des habitants à la vie du quartier. Dans les prochains mois, la Canopée accueillera progressivement des ateliers créatifs, artistiques et bien-être, des rencontres autour de la santé globale, des découvertes botaniques, des événements culturels ainsi qu’un futur café associatif imaginé avec les habitants. Les Rendez-vous de la Canopée sont ouverts à toutes et tous : habitants du quartier, familles, curieux, artistes, associations et toute personne souhaitant découvrir ce lieu unique et contribuer à son avenir. ???? Samedi 27 juin 2026???? De 16h à 21h???? Jardin des Fonderies – Île de Nantes Entrée libre.

jardin des fonferies Nantes 44007



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