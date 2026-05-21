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Les Rendez-vous de la Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes

Les Rendez-vous de la Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes samedi 6 juin 2026.

Adresse : La Grande Maison

Ville : 61130 Saint-Fulgent-des-Ormes

Département : Orne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Fulgent-des-Ormes

Les Rendez-vous de la Grande Maison

La Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Lecture musicale à 5 voix et 1 clarinette Au jardin
Lecture sous le signe de la diversité des langues par les lectrices de la compagnie Ekphrasis

Participation libre   .

La Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes 61130 Orne Normandie +33 6 76 93 10 11  cieekphrasis@aol.com

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English : Les Rendez-vous de la Grande Maison

L’événement Les Rendez-vous de la Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes a été mis à jour le 2026-05-21 par CdC des Collines du Perche Normand

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