Les Rendez-vous de la Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes
Les Rendez-vous de la Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes samedi 6 juin 2026.
Saint-Fulgent-des-Ormes
Les Rendez-vous de la Grande Maison
La Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Lecture musicale à 5 voix et 1 clarinette Au jardin
Lecture sous le signe de la diversité des langues par les lectrices de la compagnie Ekphrasis
Participation libre .
La Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes 61130 Orne Normandie +33 6 76 93 10 11 cieekphrasis@aol.com
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English : Les Rendez-vous de la Grande Maison
L’événement Les Rendez-vous de la Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes a été mis à jour le 2026-05-21 par CdC des Collines du Perche Normand