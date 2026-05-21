Saint-Fulgent-des-Ormes

Les Rendez-vous de la Grande Maison

La Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-18

À LA PORTE de J.G. Nordmann Théâtre

Une fable à la fois réaliste et fantasque où les personnages se heurtent tour à tour à une porte mystérieusement close et jalousement gardée.

Spectacle de l’atelier-Théâtre de la compagnie Ekphrasis

Participation libre

Petite jauge, réservation indispensable .

La Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes 61130 Orne Normandie +33 6 76 93 10 11 cieekphrasis@aol.com

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English : Les Rendez-vous de la Grande Maison

L’événement Les Rendez-vous de la Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes a été mis à jour le 2026-05-21 par CdC des Collines du Perche Normand