Les Rendez-vous de la Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes
Les Rendez-vous de la Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes jeudi 18 juin 2026.
Saint-Fulgent-des-Ormes
Les Rendez-vous de la Grande Maison
La Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-19 21:00:00
Date(s) :
2026-06-18
À LA PORTE de J.G. Nordmann Théâtre
Une fable à la fois réaliste et fantasque où les personnages se heurtent tour à tour à une porte mystérieusement close et jalousement gardée.
Spectacle de l’atelier-Théâtre de la compagnie Ekphrasis
Participation libre
Petite jauge, réservation indispensable .
La Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes 61130 Orne Normandie +33 6 76 93 10 11 cieekphrasis@aol.com
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English : Les Rendez-vous de la Grande Maison
L’événement Les Rendez-vous de la Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes a été mis à jour le 2026-05-21 par CdC des Collines du Perche Normand