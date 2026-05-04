Les rendez-vous de la Libre Usine – La Douche du Lézard Libre Usine (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 18:00 –

Gratuit : oui Tout public, Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

La Douche du Lézard vous invite à assister au filage de cette troisième étape de recherche action-création.Animale est un récit autobiographique qui interroge la manière dont notre corps est à la fois conditionné et pulsionnel, et cherche à révéler une part plus instinctive et authentique de nous-mêmes. Comment faire de ces paradoxes un récit commun intimement relié au vivant ? Animale est une performance solo mêlant danse et voix , elle est construite comme un rituel d’introspection vers les milles visages d’être femme. Stéphanie Chariau plonge en elle-même pour toucher à quelque chose d’essentiel, et vous invite à vivre un moment à la fois intense et apaisant. Représentation suivie d’un temps d’échanges.

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

residenceslibreusine@lelieuunique.com



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