Informations pratiques

Audierne

Les Rendez-vous de la Mer

Quai Pelletan Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Les Rendez-vous de la Mer rassemblent les acteurs de la maritimité du territoire du Cap Sizun.

Sur le quai Pelletan, visitez le village des initiatives maritimes locales

– Exposition du musée maritime sur la pêche professionnelle d’aujourd’hui en Cap Sizun

– Rencontre de la flotille de bateaux Wharram venus d’Europe et rassemblés à Audierne pour la première fois

– Expérimentation du cordage en chanvre du langoustier Cap Sizun et leur exposition pédagogique ‘Tout chanvre’

– Les multiples actions de l’association Floatins Stories Lab cartographie participative des épaves de bateaux, résidences artistiques entre sciences marines et pratiques créatives…

– Présentation de la Coopérative des Vents Portants transport à la voile, circuits courts maritimes et échanges entre territoires. .

Quai Pelletan Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 62 38 52 88

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English :

L’événement Les Rendez-vous de la Mer Audierne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz