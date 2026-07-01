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AGENDA · Audierne

Les Rendez-vous de la Mer Audierne

samedi 18 juillet 2026 · Audierne

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Quai Pelletan
Ville
29770 Audierne
Département
Finistère
Tarif

Audierne

Les Rendez-vous de la Mer

Quai Pelletan Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Les Rendez-vous de la Mer rassemblent les acteurs de la maritimité du territoire du Cap Sizun.
Sur le quai Pelletan, visitez le village des initiatives maritimes locales
– Exposition du musée maritime sur la pêche professionnelle d’aujourd’hui en Cap Sizun
– Rencontre de la flotille de bateaux Wharram venus d’Europe et rassemblés à Audierne pour la première fois
– Expérimentation du cordage en chanvre du langoustier Cap Sizun et leur exposition pédagogique ‘Tout chanvre’
– Les multiples actions de l’association Floatins Stories Lab cartographie participative des épaves de bateaux, résidences artistiques entre sciences marines et pratiques créatives…
– Présentation de la Coopérative des Vents Portants transport à la voile, circuits courts maritimes et échanges entre territoires.   .

Quai Pelletan Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 62 38 52 88 

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English :

L’événement Les Rendez-vous de la Mer Audierne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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