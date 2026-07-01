Les Rendez-vous de la Mer Audierne
samedi 18 juillet 2026 · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Les Rendez-vous de la Mer
Quai Pelletan Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Les Rendez-vous de la Mer rassemblent les acteurs de la maritimité du territoire du Cap Sizun.
Sur le quai Pelletan, visitez le village des initiatives maritimes locales
– Exposition du musée maritime sur la pêche professionnelle d’aujourd’hui en Cap Sizun
– Rencontre de la flotille de bateaux Wharram venus d’Europe et rassemblés à Audierne pour la première fois
– Expérimentation du cordage en chanvre du langoustier Cap Sizun et leur exposition pédagogique ‘Tout chanvre’
– Les multiples actions de l’association Floatins Stories Lab cartographie participative des épaves de bateaux, résidences artistiques entre sciences marines et pratiques créatives…
– Présentation de la Coopérative des Vents Portants transport à la voile, circuits courts maritimes et échanges entre territoires. .
Quai Pelletan Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 62 38 52 88
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English :
L’événement Les Rendez-vous de la Mer Audierne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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