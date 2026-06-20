LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT MATHIEU AUMETHI Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens
samedi 18 juillet 2026 · Place Nationale Jean Jaurès · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT MATHIEU AUMETHI
Place Nationale Jean Jaurès PLACE JEAN JAURÈS Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez nombreux !
Avec Mathieu Aumethi, musique Pop / Rock / Soul. .
Place Nationale Jean Jaurès PLACE JEAN JAURÈS Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 78 45
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English :
Come in large numbers!
L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT MATHIEU AUMETHI Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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