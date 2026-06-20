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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT THE SMOOTH SKINS Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens

vendredi 3 juillet 2026 · Place Nationale Jean Jaurès · Saint-Gaudens

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT THE SMOOTH SKINS Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place Nationale Jean Jaurès
Adresse
PLACE JEAN JAURÈS
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Gaudens

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT THE SMOOTH SKINS

Place Nationale Jean Jaurès PLACE JEAN JAURÈS Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Venez nombreux !
Avec The Smooth Skins, Tribute The Police.   .

Place Nationale Jean Jaurès PLACE JEAN JAURÈS Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 78 45 

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English :

Come in large numbers!

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT THE SMOOTH SKINS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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