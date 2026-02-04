Les rendez-vous de l’été La Ferté Macé
Les rendez-vous de l’été La Ferté Macé samedi 25 juillet 2026.
Les rendez-vous de l’été
Place du Gén Leclerc La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Théâtre de rue participatif: Mission Président par la Compagnie DBK.
En partenariat avec Flers Agglo .
Place du Gén Leclerc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les rendez-vous de l’été
L’événement Les rendez-vous de l’été La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-04 par Flers agglo