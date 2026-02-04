Les rendez-vous de l’été La Ferté Macé

Les rendez-vous de l’été

Place du Gén Leclerc La Ferté Macé Orne

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

2026-07-25

Théâtre de rue participatif: Mission Président par la Compagnie DBK.

En partenariat avec Flers Agglo .

Place du Gén Leclerc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

