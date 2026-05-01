Saint-Martin-Château

Les rendez vous de Papier Crayon

Saint-Martin-Château Creuse

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Atelier croquis de paysage aux pastels

Pour les ados et adultes

Tarif 45€/pers/1Jour + adhésion prix libre ou 80€/pers/2jours + adhésion prix libre .

Saint-Martin-Château 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 88 02 74 atelierdessincouleur@outlook.com

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English : Les rendez vous de Papier Crayon

L’événement Les rendez vous de Papier Crayon Saint-Martin-Château a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Creuse Sud Ouest