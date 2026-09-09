Les rendez-vous des Friendciscaines Les maisons d’éducation de la légion d’honneur et la professionnalisation des femmes Deauville
mardi 1 décembre 2026 · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Les rendez-vous des Friendciscaines Les maisons d’éducation de la légion d’honneur et la professionnalisation des femmes
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 17:00:00
fin : 2026-12-01 18:00:00
Date(s) :
2026-12-01
Les Maisons d’éducation de la Légion d’honneur, créées par Napoléon, ont aidé à la scolarisation des jeunes filles et à la professionnalisation des femmes.
Les Maisons d’éducation de la Légion d’honneur, créées par Napoléon, ont aidé à la scolarisation des jeunes filles et à la professionnalisation des femmes. Béatrice Robert, qui a été elle-même intendante générale de cette institution à Saint-Germain-en-Laye et autrice d’une thèse sur le sujet, vous fait entrer dans le quotidien de ces maisons depuis leur création, à travers la vie de ces femmes, pour certaines religieuses, et de leurs élèves. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Les rendez-vous des Friendciscaines Les maisons d’éducation de la légion d’honneur et la professionnalisation des femmes
The Legion of Honour’s educational institutions, founded by Napoleon, helped to promote girls’ education and the professionalisation of women.
L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines Les maisons d’éducation de la légion d’honneur et la professionnalisation des femmes Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville
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