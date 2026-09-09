Les rendez-vous des Friendciscaines Traduire à l’ère de l’IA Deauville
mardi 17 novembre 2026 · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Les rendez-vous des Friendciscaines Traduire à l’ère de l’IA
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 17:00:00
fin : 2026-11-17 18:00:00
Date(s) :
2026-11-17
Traductrice littéraire et autrice depuis 30 ans, Marie de Prémonville tisse entre le français et l’anglais un dialogue vivant, aujourd’hui riche de quelque 140 titres.
Traductrice littéraire et autrice depuis 30 ans, Marie de Prémonville tisse entre le français et l’anglais un dialogue vivant, aujourd’hui riche de quelque 140 titres. Très attachée à son métier, elle interroge ce que l’intelligence artificielle transforme, menace ou révèle d’un art reposant avant tout sur la sensibilité et la créativité humaines. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Les rendez-vous des Friendciscaines Traduire à l’ère de l’IA
A literary translator and author for 30 years, Marie de Prémonville weaves a vibrant dialogue between French and English, which now comprises some 140 titles.
L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines Traduire à l’ère de l’IA Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville
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