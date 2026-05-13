Les Rendez-vous du Central Parc route de Verdun Terville

Terville

Les Rendez-vous du Central Parc

route de Verdun Central Parc Terville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-06-19

Les Rendez-vous du Central Parc s’installent à Terville !

Animations musicales, structures gonflables, restauration…

Au programme (d’autres dates et informations à venir)

Vendredi 19 juin au soir animation musicale avec Stéph’Anie Tattulo

Mardi 23 juin, en soirée structures gonflables avec Anthony Sanfillippo et animation musicale avec Stéph’Anie Tattulo

Vendredi 26 juin + vendredi 10 juillet, en soirée animation musicale avec Karine Zunino

Les horaires pourront être modifiés en fonction des intempéries ou de la fréquentation

Boissons et restauration sur place

Tous les horaires sont à retrouver sur l’agenda du www.terville.frTout public

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route de Verdun Central Parc Terville 57180 Moselle Grand Est +33 3 82 88 82 88 contact@terville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rendez-vous du Central Parc is coming to Terville!

Musical entertainment, inflatable structures, catering?

On the program: (more dates and information to come)

Friday evening, June 19: musical entertainment with Stéph?Anie Tattulo

Tuesday evening, June 23: inflatables with Anthony Sanfillippo and musical entertainment with Stéph?Anie Tattulo

Friday evening, June 26 + Friday evening, July 10: musical entertainment with Karine Zunino

Schedules may be subject to change depending on weather conditions and attendance

Drinks and catering on site

For full schedule, visit www.terville.fr

L’événement Les Rendez-vous du Central Parc Terville a été mis à jour le 2026-05-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME