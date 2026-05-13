Les Rendez-vous du Central Parc route de Verdun Terville
Les Rendez-vous du Central Parc route de Verdun Terville vendredi 19 juin 2026.
Terville
Les Rendez-vous du Central Parc
route de Verdun Central Parc Terville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-06-19
Les Rendez-vous du Central Parc s’installent à Terville !
Animations musicales, structures gonflables, restauration…
Au programme (d’autres dates et informations à venir)
Vendredi 19 juin au soir animation musicale avec Stéph’Anie Tattulo
Mardi 23 juin, en soirée structures gonflables avec Anthony Sanfillippo et animation musicale avec Stéph’Anie Tattulo
Vendredi 26 juin + vendredi 10 juillet, en soirée animation musicale avec Karine Zunino
Les horaires pourront être modifiés en fonction des intempéries ou de la fréquentation
Boissons et restauration sur place
Tous les horaires sont à retrouver sur l’agenda du www.terville.frTout public
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route de Verdun Central Parc Terville 57180 Moselle Grand Est +33 3 82 88 82 88 contact@terville.fr
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English :
The Rendez-vous du Central Parc is coming to Terville!
Musical entertainment, inflatable structures, catering?
On the program: (more dates and information to come)
Friday evening, June 19: musical entertainment with Stéph?Anie Tattulo
Tuesday evening, June 23: inflatables with Anthony Sanfillippo and musical entertainment with Stéph?Anie Tattulo
Friday evening, June 26 + Friday evening, July 10: musical entertainment with Karine Zunino
Schedules may be subject to change depending on weather conditions and attendance
Drinks and catering on site
For full schedule, visit www.terville.fr
L’événement Les Rendez-vous du Central Parc Terville a été mis à jour le 2026-05-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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