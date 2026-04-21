Terville

Marche Symbolique pour la PSP

111 route de Verdun Terville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Une marche symbolique est organisée pour sensibiliser à la Paralysie supranucléaire progressive (PSP), une maladie neurologique rare encore trop méconnue. Elle affecte progressivement l’équilibre, la mobilité, la vision et les capacités cognitives, impactant fortement le quotidien des personnes atteintes et de leurs proches.

Cette marche est un moment de soutien, de partage et de visibilité pour faire avancer la recherche et mieux faire connaître la maladie.

Un geste simple, mais important marcher ensemble pour faire la différence.Tout public

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111 route de Verdun Terville 57180 Moselle Grand Est +33 6 68 28 06 66

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English :

A symbolic walk is being organized to raise awareness of Progressive Supranuclear Palsy (PSP), a rare neurological disease that is still too little known. It progressively affects balance, mobility, vision and cognitive abilities, having a major impact on the daily lives of sufferers and their families.

This walk is an opportunity to support, share and raise awareness of the disease, and to advance research.

A simple but important gesture: walk together to make a difference.

L’événement Marche Symbolique pour la PSP Terville a été mis à jour le 2026-04-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME