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Vide-greniers des sapeurs-pompiers centre commercial E. Leclerc Terville

Vide-greniers des sapeurs-pompiers centre commercial E. Leclerc Terville

Vide-greniers des sapeurs-pompiers centre commercial E. Leclerc Terville dimanche 14 juin 2026.

Lieu : centre commercial E. Leclerc

Adresse : avenue du 14 juillet

Ville : 57180 Terville

Département : Moselle

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Terville

Vide-greniers des sapeurs-pompiers

centre commercial E. Leclerc avenue du 14 juillet Terville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

L’association Amicale des Sapeurs-Pompiers en partenariat avec la municipalité de Terville organise un vide-greniers sur le parking du centre commercial E. Leclerc.Tout public
0  .

centre commercial E. Leclerc avenue du 14 juillet Terville 57180 Moselle Grand Est   vice-president@aspter.fr

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English :

The Amicale des Sapeurs-Pompiers association, in partnership with the municipality of Terville, is organizing a garage sale in the parking lot of the E. Leclerc shopping center.

L’événement Vide-greniers des sapeurs-pompiers Terville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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