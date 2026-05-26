Vide-greniers des sapeurs-pompiers centre commercial E. Leclerc Terville

Terville

Vide-greniers des sapeurs-pompiers

centre commercial E. Leclerc avenue du 14 juillet Terville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’association Amicale des Sapeurs-Pompiers en partenariat avec la municipalité de Terville organise un vide-greniers sur le parking du centre commercial E. Leclerc.Tout public

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centre commercial E. Leclerc avenue du 14 juillet Terville 57180 Moselle Grand Est vice-president@aspter.fr

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English :

The Amicale des Sapeurs-Pompiers association, in partnership with the municipality of Terville, is organizing a garage sale in the parking lot of the E. Leclerc shopping center.

L’événement Vide-greniers des sapeurs-pompiers Terville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME