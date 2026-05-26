Vide-greniers des sapeurs-pompiers centre commercial E. Leclerc Terville
Vide-greniers des sapeurs-pompiers centre commercial E. Leclerc Terville dimanche 14 juin 2026.
Terville
Vide-greniers des sapeurs-pompiers
centre commercial E. Leclerc avenue du 14 juillet Terville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
L’association Amicale des Sapeurs-Pompiers en partenariat avec la municipalité de Terville organise un vide-greniers sur le parking du centre commercial E. Leclerc.Tout public
0 .
centre commercial E. Leclerc avenue du 14 juillet Terville 57180 Moselle Grand Est vice-president@aspter.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Amicale des Sapeurs-Pompiers association, in partnership with the municipality of Terville, is organizing a garage sale in the parking lot of the E. Leclerc shopping center.
L’événement Vide-greniers des sapeurs-pompiers Terville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Terville (Moselle)
- CHaRiTHI 3 Passons des larmes aux rires ! Terville 5 juin 2026
- Les Rendez-vous du Central Parc route de Verdun Terville 19 juin 2026
- Marche Symbolique pour la PSP Terville 21 juin 2026
- La Fête du Parc rue Haute Terville 27 juin 2026
- DIDIER SUPER LE 112 Terville 9 octobre 2026