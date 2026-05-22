Terville

CHaRiTHI 3 Passons des larmes aux rires !

route de Verdun Terville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Les soignants et paramédicaux ont le plaisir de vous offrir un moment musical au 112 !

Vous pourrez effectuer des dons au profit des patients précaires de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) de Bel Air.

Venez nombreux ambiance festive assurée !

Sur réservationTout public

0 .

route de Verdun Terville 57180 Moselle Grand Est +33 3 82 88 82 88

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English :

The caregivers and paramedics are pleased to offer you a musical moment at 112!

You’ll be able to make donations to the Bel Air PASS (Permanence d?Accès aux Soins de Santé) for the benefit of vulnerable patients.

Come one, come all: a festive atmosphere is guaranteed!

By reservation

L’événement CHaRiTHI 3 Passons des larmes aux rires ! Terville a été mis à jour le 2026-05-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME