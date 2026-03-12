Les rendez-vous du dimanche Museum d’histoire naturelle Autun
Les rendez-vous du dimanche Museum d’histoire naturelle Autun dimanche 3 mai 2026.
Les rendez-vous du dimanche
Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04
Chaque premier dimanche du mois, un membre de l’équipe de la direction des musées et du patrimoine partage un coup de coeur ou une part de son métier, avant de poursuivre la discussion en partageant une petite collation. .
Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musees.patrimoine@autun.com
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English :
L’événement Les rendez-vous du dimanche Autun a été mis à jour le 2026-03-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)