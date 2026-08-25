Les rendez-vous du jeu vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-07 14:00 – 17:30

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

En partenariat avec Nantes EsportVenez tester des jeux vidéo et défier d’autres joueurs à travers des matchs sur consoles et tablettes.Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.À partir de 7 ans

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 0240415350



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