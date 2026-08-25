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Les rendez-vous du jeu vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes

mercredi 23 décembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Les rendez-vous du jeu vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 23 décembre 2026
Fin
mercredi 23 décembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-23 14:00 – 17:30
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 17 

En partenariat avec Nantes EsportVenez tester des jeux vidéo et défier d’autres joueurs à travers des matchs sur consoles et tablettes.Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.À partir de 7 ans

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 0240415350


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