Les Rendez-vous du Terroir: Balade à bord de l’Hermione de Cherlieu Fouchécourt

Fouchécourt Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14 19:30:00
2026-08-14
Embarquez à bord de la réplique du canot de la frégate l’Hermione et ramez sur la Saône pour une balade originale ! Au retour de la balade, une dégustation de produits locaux vous sera proposée.
En partenariat avec l’association l’Hermione de Cherlieu.
Places limitées. Inscription obligatoire.
Départ à 9h, 11h et 17h30. .
Fouchécourt 70160 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com
