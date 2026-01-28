Les Rendez-vous du Terroir: Balade à bord de l’Hermione de Cherlieu

Fouchécourt Haute-Saône

Début : 2026-08-14 17:30:00

fin : 2026-08-14 19:30:00

2026-08-14

Embarquez à bord de la réplique du canot de la frégate l’Hermione et ramez sur la Saône pour une balade originale ! Au retour de la balade, une dégustation de produits locaux vous sera proposée.

En partenariat avec l’association l’Hermione de Cherlieu.

Places limitées. Inscription obligatoire.

Départ à 9h, 11h et 17h30. .

Fouchécourt 70160 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

