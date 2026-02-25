Les Rendez-vous du Terroir: Visite du verger Bio de Fouchécourt

Fouchécourt Haute-Saône

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

2026-08-07

Dans le cadre des Rendez-vous du Terroir, Juliette vous fera découvrir son verger où elle cultive 3 300 arbres fruitiers en Agriculture Biologique (pommes , poires, prunes et mirabelles). A la fin de la visite, vous pourrez déguster son jus de pommes et d’autres produits locaux !

Places limitées, inscriptions obligatoire.

Tarifs: 5€ par adulte, 2.50€ pour ls moins de 12 ans et gratuit pour les de 4 ans. .

Fouchécourt 70160 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 74 contact@jussey-tourisme.com

